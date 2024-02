Un demi-million d'Afghans a quitté le Pakistan, selon l'OCHA

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) indique qu'environ un demi-million d'Afghans ont depuis lors quitté le Pakistan. La plupart d'entre eux avaient déjà quitté le pays en octobre et en novembre.

Selon l'OCHA, le départ des sans-papiers afghans a été en grande partie provoqué par les intimidations exercées par les autorités pakistanaises. Des avocats et militants ont dénoncé une répression sans précédent et demandé au gouvernement de laisser plus de temps à ces migrants, dont certains vivent depuis des décennies au Pakistan ou y sont même nés, pour partir dignement.

Des millions d'Afghans ont afflué au Pakistan au cours de décennies de guerre, en en faisant l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Selon Islamabad, environ 4,4 millions de réfugiés afghans vivaient au Pakistan en octobre de l'année dernière, dont 1,7 million sans documents valides.