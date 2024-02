Un drone russe frappe une station-service, au moins un mort

Un drone russe a frappé samedi une station-service à Kharkiv, localité de l'est de l'Ukraine, faisant au moins un mort et projetant du carburant enflammé sur plusieurs habitations, selon des responsables ukrainiennes.

Les drones, des Shaded de fabrication iranienne, "ont touché une station-service et provoqué un déversement de carburant enflammé, ce qui a provoqué l'incendie de 14 maisons particulières", a déclaré le maire, en précisant que le feu couvrait un large périmètre.

Les secours "continuent de lutter contre les flammes et de chercher de possibles victimes", a-t-il ajouté.

Quatre personnes ont été secourues, dont l'une présente des brûlures sur 40% du corps, a déclaré le procureur régional de Kharkiv, Oleksandr Filachkov, qui a ensuite annoncé que le corps d'au moins une personne avait été retrouvé.

L'attaque de samedi fait survient après une série de frappes nocturnes à Kharkiv et plus à l'est, dans la ville de Velykyï Bourlouk.