Un drone ukrainien aurait endommagé le système russe d'alerte aux armes nucléaires

Un système russe d'alerte dédié aux armes nucléaires aurait été endommagé lors d'une attaque d'un drone ukrainien. Des photos des dégâts subis au niveau de l'installation située près de la ville d'Armavir, dans le sud de la Russie, ont été publiées sur les groupes de messagerie russes et ukrainiens, a révélé vendredi soir l'Institut américain pour l'étude de la guerre (Institute for the Study of War).