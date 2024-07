"Un équilibre difficile entre droit à l'information et exigences légales"

La Commission européenne relève que le Tribunal a suivi la Commission sur plusieurs points, en particulier la protection des données concernant les lieux de production ou la propriété intellectuelle. Il a en revanche fait droit à l'action en justice sur deux points: la Commission aurait dû fournir plus d'explications pour justifier le refus d'accès à certaines dispositions des contrats; et elle aurait dû fournir les données personnelles relatives aux membres des équipes de négociation, composées de représentants des États membres et de fonctionnaires de la Commission.

"En général, la Commission accorde au public l'accès le plus large possible aux documents, conformément aux principes d'ouverture et de transparence", note l'institution dans un communiqué. "Dans ces cas, la Commission a dû trouver un équilibre difficile entre le droit du public, y compris des députés européens, à l'information, et les exigences légales émanant des contrats Covid-19 eux-mêmes, qui pourraient donner lieu à des demandes de dommages-intérêts au détriment de l'argent des contribuables."