Un ex-agent de la Stasi condamné 50 ans après la chute du Mur

Selon une responsable des archives de la police secrète à Berlin, Daniela Münkel, il devient avec le verdict rendu lundi le premier ancien agent de la police secrète de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste à être reconnu coupable de meurtre.

- parfum de guerre froide -

Ce procès, enregistré en raison de sa valeur historique, a replongé depuis son lancement en mars le pays au temps de la Guerre froide, période durant laquelle l'Allemagne fut scindée en deux par le Rideau de fer entre RFA à l'ouest et RDA à l'Est.

Il est l'aboutissement de décennies d'enquête laborieuse, parfois abandonnée puis rouverte, également côté polonais.

Il n'a été rendu possible que par l'apparition de nouvelles informations trouvées par deux historiens allemand et polonais dans les archives de la Stasi en 2016, liant M. Naumann à la mort du fugitif, et la découverte de nouveaux témoins potentiels.

Czeslaw Kukuczka, qui rêvait d'une vie dans le "monde libre", est l'une des 140 personnes au moins qui ont trouvé la mort entre 1961 et 1989 en voulant franchir le Mur de Berlin.