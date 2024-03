Un gang nigérian jugé cet été à Paris pour proxénétisme et avortements forcés

Une juge d'instruction a ordonné leur procès pour traite des êtres humains et proxénétisme en bande organisée sur une période de janvier 2019 à juin 2021, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse et au Nigeria. Le procès est prévu du 24 juin au 5 juillet.

L'un d'entre eux, coiffeur de 41 ans, comparaîtra également pour avoir imposé plusieurs avortements à sa petite amie.

"Elle voulait garder les enfants mais lui non, car ce n'était pas 'rentable' pour une prostituée", affirme à l'AFP l'avocate de la partie civile, Me Kathleen Taieb. Sa cliente accuse son ex de lui avoir soutiré 30.000 euros et de l'avoir battue.

Comme les six autres, l'homme a contesté les accusations tout au long des investigations. "Ce dossier renferme des incohérences factuelles et exagérations quant aux descriptions des groupes en présence", a assuré à l'AFP son avocat, Me Julien Fresnault.