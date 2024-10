Un homme attaque trois enfants dans une crèche à Zurich: son identité est connu, il a été arrêté

Un homme a attaqué des enfants mardi à Zurich, blessant trois d’entre eux. La police municipale a interpellé un suspect et a indiqué que le danger était écarté.

Un homme a attaqué des enfants et en a blessé trois mardi à Zurich, a indiqué la police municipale de la plus grande métrople de Suisse. "Un blessé grave ainsi que deux garçons de 5 ans blessés moins grièvement ont reçu les premiers soins médicaux (...) avant d'être transportés à l'hôpital", précise la police dans un communiqué, ajoutant que le suspect était un "Chinois de 23 ans" et qu'il avait "été arrêté".

"Peu après midi, la police municipale de Zurich a été alertée d'un crime violent survenu dans la Berninastrasse. Trois enfants ont été blessés. Dans ce contexte, une personne suspecte a été interpellée", indique la police dans un communiqué.