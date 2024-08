Un hôtel s'effondre en Allemagne, deux morts et des clients sous les décombres

Un étage de cet hôtel situé à Kröv, le long de la Moselle, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Trèves en Rhénanie-Palatinat, s'est effondré vers 23h00. Quatorze personnes séjournaient dans l'établissement au moment de l'incident dont la cause reste inconnue. Cinq d'entre elles ont pu sortir par elles-mêmes. Une femme et un homme ont perdu la vie et plusieurs personnes gisaient encore sous les décombres mercredi matin.

Parmi les rescapés se trouvent un enfant et sa mère originaires d'Urk, aux Pays-Bas, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.