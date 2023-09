Un marché touché par un bombardement russe en Ukraine: au moins 16 personnes tuées

"L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk", a-t-il écrit, faisant état d'un marché, de magasins et d'une pharmacie touchés.

Au moins 16 personnes ont été tuées mercredi dans un bombardement russe sur un marché de Kostiantynivka, ville de l'Est de l'Ukraine, a annoncé sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Malheureusement, le nombre de morts et blessés pourrait croître", a-t-il souligné.

Kostiantynivka est située à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d'une sanglante bataille depuis un an. Les villes voisines sont régulièrement touchées elles aussi par des bombardements russes meurtriers.

Dans une autre vidéo, on peut y voir des bâtiments en proie aux flammes. "Le mal russe doit être vaincu au plus vite", a insisté M. Zelensky.

Les forces russes ont revendiqué en mai, après une dizaine de mois de combats, la prise de Bakhmout, mais elles sont depuis sur la défensive, l'armée ukrainienne attaquant sur les flancs, les forçant à reculer.

Malgré les multiples frappes qui ont touché des sites civils en Ukraine, faisant de nombreux morts, Moscou affirme systématiquement viser et détruire des cibles militaires.

L'Ukraine mène depuis juin une difficile contre-offensive pour reconquérir les territoires occupés par la Russie dans l'Est et le Sud.