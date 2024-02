Un Marchois condamné à 48 mois de prison pour avoir secoué le bébé de sa compagne

Les faits remontent au 4 novembre 2020. La mère avait retrouvé son fils inanimé dans les bras de son nouveau compagnon, un jeune homme à qui elle l'avait confié le temps pour elle d'aller faire quelques courses.

Hospitalisé d'urgence, l'enfant est resté aux soins intensifs pendant plus d'un mois. La mère et son compagnon ont d'abord invoqué une chute survenue dans le salon. Hypothèse incompatible avec les constatations médicales faisant état d'un hématome intracrânien sans fracture du crâne. Suspectant des maltraitances intrafamiliales et plus particulièrement le syndrome du bébé secoué, les équipes médicales ont alerté le parquet du Luxembourg.