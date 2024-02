Un membre du gouvernement Meloni démissionne en Italie

Vittorio Sgarbi, secrétaire d'État italien à la Culture du gouvernement ultraconservateur de Giorgia Meloni et affaibli par plusieurs affaires, a annoncé sa démission vendredi, la première d'un membre de l'exécutif.

M. Sgarbi, un historien d'art de 71 ans, a régulièrement fait polémique ces dernières années et fait l'objet de plusieurs enquêtes.

"Je démissionne", a-t-il annoncé au cours d'une émission TV à Milan, précisant que sa décision prenait effet immédiatement et qu'il en informerait par écrit "dans les prochaines heures" la cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni.

Ses relations avec les médias sont exécrables, l'homme ayant tendance à s'emporter facilement et à ne pas contrôler son langage. Une vidéo le montre insultant des journalistes et leur souhaitant la mort :"Si vous mourez dans un accident de la circulation, ça me réjouit".

"Je suis connu pour mes imprécations, mais je n'ai aucune inclination à la cruauté et je ne veux la mort de personne", a-t-il assuré vendredi.