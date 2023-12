Un millier de militaires belges déployés à l'étranger début 2024

Un millier de militaires belges seront déployés au même moment dans une opération à l'étranger en début d'année prochaine. Ce qui est un peu plus que les années de la décennie passée. Cette situation résulte d'un recrutement qui s'améliore, du contexte géopolitique et de la demande en augmentation de l'Otan.

En 2024, l'accent sera donc mis sur le premier semestre, au cours duquel les opérations majeures auront lieu. Les premiers mois de l'année seront marqués par le plus grand déploiement d'ISTAR (pour "Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance"), un bataillon de 150 militaires, six mois durant en Lituanie. En avril, la frégate Louise Marie naviguera durant une douzaine de semaines près du détroit d'Ormuz dans le golfe persique.

En plus de ces 1.000 hommes et femmes qui seront actifs à l'étranger, la Défense prévoit aussi d'avoir plusieurs centaines de militaires en "stand by" prêts à intervenir: environ 450 pour l'Otan, 200 pour l'UE, 200 paramiliaitres et 120 pour des crises nationales.