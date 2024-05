Un mort après de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour

Une personne est morte et plus de 20 autres ont été blessées dans un avion de Singapore Airlines qui a connu de fortes turbulences pendant son trajet de Londres à Singapour et dû atterrir en urgence mardi à Bangkok.

A 15H45 heure locale en Thaïlande (08H45 GMT), le Boeing qui assurait le vol SQ321 à destination de Singapour a atterri à l'aéroport Suvarnabhumi et des ambulances se sont précipitées vers l'avion, sirènes hurlantes et gyrophares allumés.