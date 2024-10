Un mort dans des inondations en Italie

La montée des eaux a emporté une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux personnes. L'une d'elles a réussi à s'extraire du véhicule, mais pas son frère. Son corps a été retrouvé par les pompiers.

La Toscane, l'Émilie-Romagne et la Sicile sont les régions les plus touchées. L'alerte rouge a été décrétée et l'évacuation des résidences situées en bordure des cours d'eau a été ordonnée.

Des précipitations pourraient encore s'abattre sur le pays jusqu'à mardi, selon les prévisions météo.