Un navire norvégien en route vers le site de l'épave de l'Estonia en mer baltique

Un navire spécial norvégien a été envoyé mercredi sur le site de l'épave du ferry Estonia, qui a coulé dans la mer baltique en 1994 et provoqué la mort de plus de 850 personnes, pour mener de nouvelles recherches sous l'eau.

Les commissions compétentes de Suède et d'Estonie, avec le soutien des autorités finlandaises, veulent, entre autres, récupérer la rampe d'étrave du navire et filmer le pont-garage. La rampe, qui selon les autorités, n'est plus attachée à la coque, sera amenée en Estonie pour une enquête supplémentaire. Des robots plongeurs seront utilisés pour le travail dans la mer à la place de plongeurs humains.

En plus des enquêteurs, deux survivants de l'accident se trouvent à bord du navire. "Nous avons besoin de réponses sur les raisons de cet accident", explique Urban Lambertsson, l'un d'entre eux, à l'agence de presse suédoise TT.