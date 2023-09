Un navire transportant des céréales quitte un port ukrainien

Mi-juillet, Moscou est sorti de l'accord céréalier signé à l'été 2022 sous l'égide de l'ONU et de la Turquie et qui a permis d'exporter par la mer Noire en un an presque 33 millions de tonnes de céréales et autres produits alimentaires ukrainiens.

Depuis, la Russie mène une campagne de bombardements visant les infrastructures portuaires et céréalières de l'Ukraine, un moyen, selon Kiev, d'empêcher toute tentative d'exportations. Moscou affirme de son côté toucher des cibles militaires.