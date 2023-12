Un nonagénaire condamné à trois ans de prison pour avoir abusé de ses jeunes voisines

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné jeudi un homme de 91 ans à 3 ans de prison avec sursis pour avoir abusé de fillettes de 8 et 9 ans qui lui avaient été confiées.

Le prévenu était un voisin proche du père des fillettes, qui n'hésitait pas à les lui confier à l'occasion. En 2019, la plus jeune s'est confiée à une connaissance au sujet de violences sexuelles qu'elle et sa sœur avaient subi de la part du vieillard. Considérant le voisin comme une sorte de figure paternelle, le père de famille n'aurait, dans un premier temps, pas cru sa fille.

Le dossier n'a été porté à la connaissance de la justice que deux ans plus tard, après le placement des petites au sein d'une institution d'aide à l'enfant. Leurs accusations ont été prises d'autant plus au sérieux que le nonagénaire présentait plusieurs condamnations pour faits de mœurs sur des enfants, dont une condamnation à 5 ans de prison en 2012 pour attentat à la pudeur sur une fillette alors que cette dernière avait entre 2 et 10 ans. Des antécédents dont le père de famille "ignorait tout".