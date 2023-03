Un nouveau dirigeant pour l'Écosse où la quête d'indépendance piétine

Les membres du parti indépendantiste Scottish National Party (SNP) ont jusqu'à lundi midi pour départager les trois candidats. Le résultat de ce scrutin interne qui a commencé il y a deux semaines sera connu plus tard dans la journée.

Le gouvernement local écossais est compétent sur de nombreux sujets dont l'éducation, la santé et la justice. Plus largement, ce scrutin est important pour l'avenir du Royaume-Uni, dont les divisions entre les quatre nations constitutives (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) ont été aggravées par le Brexit.

Les actuels ministres des Finances, Kate Forbes, et de la Santé, Humza Yousaf, font figure de favoris, selon un sondage Ipsos, réalisé entre le 17 et le 21 mars. Ash Regan, une ancienne ministre de Nicola Sturgeon, se trouve en troisième position.

L'ancienne Première ministre, militante acharnée de l'indépendance écossaise, a fait jeudi ses adieux au Parlement local à Edimbourg. "Ce sera soit la deuxième femme Première ministre, soit le premier Premier ministre issu d'une minorité ethnique", a-t-elle salué.