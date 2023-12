Un pacte européen "inapplicable et contraire aux droits fondamentaux", dénoncé le CNCD

L'accord trouvé par les 27 États membres de l'UE pour modifier en profondeur le système migratoire et d'asile européen est "inapplicable et contraire aux droits fondamentaux", réagit mercredi le CNCD.

Le pacte, qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE, des centres fermés près des frontières pour renvoyer plus rapidement ceux n'ayant pas droit à l'asile, et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États sous pression migratoire, devra encore être formellement approuvé par le Conseil (États membres) et le Parlement européen.

Le CNCD, ainsi que le Ciré, Caritas, les syndicats et d'autres organisations, s'inquiètent des procédures envisagées, qui "conduiront à des détentions massives aux frontières extérieures de l'UE", sans garantie que des mineurs ne seront pas détenus, ainsi que de la mise en place de procédures accélérées pour les personnes originaires de pays dont le taux de reconnaissance de protection est inférieur à 20%. Le tout sans réponse au "problème croissant des refoulements illégaux et violents aux frontières extérieures".