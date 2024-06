Un parlementaire italien blessé lors d'un débat sur l'autonomie des régions

Un membre du parti italien Mouvement Cinq Étoiles (M5S) a été agressé par d'autres parlementaires lors d'une scène chaotique dans la Chambre des députés à Rome. Leonardo Donno est tombé la tête la première sur le sol et a dû être transporté en chaise roulante.

Le plan pour plus d'autonomie accordée aux régions, une proposition de loi du gouvernement de Giorgia Meloni, est à l'origine des tensions. Les régions du sud de l'Italie craignent particulièrement que l'État se retire de dossiers importants comme les soins de santé ou l'enseignement et que les personnes qui se trouvent dans des zones défavorisées du pays soient désavantagées.

Des députés de l'opposition ont brandi des drapeaux et chanté l'hymne national, en réaction à l'"effondrement" de l'Italie. M. Donno a ensuite agité un drapeau devant le ministre des Affaires régionales et de l'Autonomie, Roberto Calderoli. Les députés ont alors pris d'assaut Leonardo Donno et la session a dû être interrompue.