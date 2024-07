Un petit avion s'écrase sur une autoroute néerlandaise tout près de la frontière belge: son occupant est décédé

Un avion s'est écrasé sur l'autoroute A58 reliant Breda à Roosendaal, aux Pays-Bas, ce mercredi. Le pilote était le seul occupant et n'a pas survécu à l'accident, ont précisé les autorités du Brabant central et occidental. L'autoroute est fermée en direction de Roosendaal et le restera jusque tard dans la soirée.

Le type d'avion impliqué n'est pas encore identifié d'après la même source. Selon les médias néerlandais, il s'agirait d'un monomoteur.