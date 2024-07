Un premier milliard et demi de "recettes exceptionnelles" d'actifs gelés réservé pour Kiev

Il s'agit de recettes générées de manière exceptionnelle par l'immobilisation des avoirs et réserves de la Banque centrale russe qui sont détenus dans l'UE par des dépositaires centraux de titres. Ces recettes proviennent des soldes de trésorerie exceptionnels qui s'accumulent chez ces dépositaires du fait des sanctions adoptées par l'UE à la suite de la guerre en Ukraine, dont l'immobilisation des actifs de la Banque centrale russe.

C'est Euroclear, dépositaire central de titres installé à Bruxelles, qui a transféré à la Commission européenne le milliard et demi d'euros, le 23 juillet dernier. Cette somme va désormais être transférée en grande partie (90%) vers la facilité européenne pour la paix (FEP), dans le but de soutenir les capacités militaires ukrainiennes, et en moindre mesure (10%) vers la nouvelle "facilité pour l'Ukraine", un instrument pour financer le redressement, la reconstruction et la modernisation du pays.