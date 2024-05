Un ressortissant belge abattu par un compatriote en Thaïlande

Un ressortissant belge de 49 ans, parti vivre en Thaïlande depuis quelques années, a été abattu de trois balles de calibre 22 par un autre Belge vendredi soir à Seka Tai, une localité proche de la frontière laotienne, à 700 km au nord-est de Bangkok. Le meurtrier présumé, 42 ans et également établi de longue date dans ce pays,, a été arrêté dimanche et est passé aux aveux. Un différend d'ordre financier serait à l'origine des faits, rapportent lundi Sudpresse et l'Avenir sur base de médias locaux.