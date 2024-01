Un Russe condamné à cinq ans de prison aux États-Unis pour cybercriminalité

Vladimir Dounaïev, programmeur de 40 ans extradé par la Corée du Sud vers les États-Unis en 2021, avait plaidé coupable en novembre de fraude informatique, usurpation d'identité, et escroquerie électronique et bancaire devant un tribunal fédéral de l'Ohio (nord des États-Unis).

L'acte d'accusation initial visait Vladimir Dounaïev et six autres personnes, souligne le ministère, rappelant qu'une autre prévenue, une codeuse lettone extradée du Suriname en 2021, a plaidé coupable de piratage informatique et été condamnée à deux ans et quatre mois de prison en juin 2023.

En février et en septembre 2023, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions économiques à l'encontre de cybercriminels présumés, basés en Russie et membres du groupe Trickbot.

Ce réseau est accusé entre autres d'avoir ciblé des hôpitaux et des centres de santé aux États-Unis en 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, perturbant notamment le fonctionnement de trois établissements médicaux du Minnesota (nord).