Un sommet européen le 1er février pour accorder les 27 sur l'aide financière à l'Ukraine

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens essaieront le 1er février une nouvelle fois de se mettre d'accord sur la poursuite du soutien financier de l'UE à l'Ukraine, a annoncé lundi le président du Conseil européen, Charles Michel à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre, Alexander De Croo.

Lors du sommet européen de la semaine passée, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, s'est opposé seul à une proposition de la Commission européenne pour accorder à l'Ukraine jusqu'à 17 milliards d'euros de subsides et 33 milliards d'euros sous formes de prêts afin de lui maintenir sur pied son appareil d'Etat.

"Le 1er février, il y aura un sommet spécial pour discuter des questions financières, a indiqué M. Michel qui a rappelé que 26 des 27 Etats membres se trouvaient sur la même longueur d'ondes. "C'est le point de départ de ce sommet, pour essayer de convaincre le 27e Etat membre (la Hongrie, ndlr) et aboutir à un accord unanime de manière à ce que nous puissions honorer nos obligations envers l'Ukraine".

Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une révision plus large du budget pluriannuel de l'Europe, qui doit être décidée à l'unanimité. La semaine dernière, certains chefs de gouvernement ont fait allusion à la possibilité de contourner le veto hongrois et de trouver une solution pour l'Ukraine avec 26 États membres, mais M. Michel et M. De Croo ont tous deux souligné que l'objectif restait de parvenir à un accord avec l'ensemble des 27 États membres.