Un sommet pour confirmer von der Leyen, dans l'ombre des élections françaises

L'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans la deuxième puissance économique de l'UE sera dans toutes les têtes à Bruxelles, où les chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent en début d'après-midi pour répartir les postes clés de l'UE, dans la foulée des élections européennes.

Les dirigeants des Vingt-Sept devraient se mettre d'accord jeudi pour soutenir un second mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, lors d'un sommet qui se tient à trois jours d'élections françaises aux enjeux inédits.

Les jeux semblent faits sur ces "top jobs" après l'accord conclu mardi entre six dirigeants européens --dont le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz-- appartenant à la "grande coalition" de la droite, des sociaux-démocrates et des centristes.

Mais la cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni, laissée à l'écart des négociations entre les trois groupes politiques, a dénoncé les agissements d'une "oligarchie" et pourrait jouer les trouble-fêtes.

L'accord porte sur un second mandat de l'Allemande Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne, la désignation du socialiste portugais Antonio Costa à la tête du Conseil européen et de la centriste Kaja Kallas, Première ministre estonienne, aux fonctions de cheffe de la diplomatie.