Un système de licence électronique pour mieux tracer les armes à feu dans l'UE

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil (Etats membres) ont conclu un accord intermédiaire sur une directive visant à mieux tracer les importations et exportations d'armes à feu à usage civil au sein de l'UE. Un système européen de licences électroniques pour les fabricants et les marchands d'armes remplacera les systèmes nationaux, souvent encore basés sur le papier.

Le système électronique (ELS) verra le jour sous deux ans et les Etats membres auront quatre ans pour introduire leurs données et connecter leurs systèmes.

La Commission européenne établira un rapport annuel public, basé sur les données nationales, sur l'importation et l'exportation d'armes à feu à usage civil. Le rapport devrait inclure, entre autres, le nombre d'autorisations accordées, leur valeur en douane au niveau de l'UE, et le nombre de refus et de saisies.

La Commission européenne avait proposé ces nouvelles règles en octobre 2022 dans le but de contrer le commerce illégal d'armes et le crime organisé. Quelque 35 millions d'armes illicites sont actuellement dans les mains de civils dans l'UE, soit plus de la moitié (56%) du nombre total d'armes estimé. 630.000 armes ont en outre été déclarées volées ou perdues dans le système d'information Schengen, le système de partage d'informations en Europe pour la sécurité et la gestion des frontières.