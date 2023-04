Un Ukrainien remporte le World Press Photo avec l'image d'une femme enceinte blessée

L'Ukrainien, Evgeniy Maloletka, d'Associated Press (AP) a remporté jeudi le premier prix du World Press Photo. Sa photo primée date du 9 mars 2022 et montre l'évacuation sur un brancard d'Iryna Kalinina depuis la maternité ravagée de Marioupol. Avec une jambe ensanglantée, la femme de 32 ans a le teint pâle et tâte le bas de son ventre arrondi.

"Miron", qui tirait son nom du mot "paix", est mort-né après la frappe aérienne russe presque deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine. Une demi-heure plus tard, sa mère mourait à son tour.

Le cliché "capture l'absurdité et l'horreur de la guerre" et "met en lumière le meurtre des futures générations d'Ukrainiens", a déclaré le jury du plus prestigieux concours de photojournalisme. Ce même jury le considère "comme un fait historique profondément douloureux".

Evgeniy Maloletka, qui a raconté être arrivé une heure avant l'invasion de Marioupol, a été l'un des rares photographes à y documenter les événements à cette époque.

"Pendant 20 jours, nous avons vécu avec des ambulanciers dans le sous-sol de l'hôpital et dans des abris avec des citoyens ordinaires, essayant de montrer la peur avec laquelle les Ukrainiens vivaient", a-t-il dit.