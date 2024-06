Un Ukraino-Russe mis en examen à Paris, soupçonné d'avoir projeté une action violente en France

Cheveux et barbe châtain clair, le suspect est apparu dans le box vêtu d'un T-shirt à strass noir orné d'une grande tête de mort. L'avant-bras gauche bandé, un air sérieux sur son visage rougi et brûlé, séquelles de ses blessures qui ont attiré l'attention des enquêteurs sur lui.

Le suspect comparaît actuellement devant un juge des libertés et de la détention qui doit décider de sa détention provisoire ou non. Le Pnat a requis qu'il soit écroué. L'AFP a pu assister brièvement à l'audience, avant que la juge ne prononce le huis clos.

Après avoir reçu des soins, il avait été placé en garde à vue pendant quatre jours à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Pnat. Deux juges d'instruction sont désormais saisis pour "déterminer les contours exacts de son projet" et d'éventuelles complicités, a précisé le Pnat.

Dans la chambre d'hôtel du suspect, les enquêteurs ont retrouvé "des produits et des matériels destinés à la fabrication d'engins explosifs", avait aussi indiqué le Pnat mercredi.

Ce sont des téléphones portables permettant la confection d'engins explosifs et des traces de nitrate d'ammonium qui ont été retrouvés, a précisé vendredi à l'AFP la source proche de l'enquête.

Hasard des agendas judiciaires ? En Russie, un tribunal de Moscou a placé en détention provisoire vendredi le Français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse de règlement des conflits, arrêté la veille et accusé de collecter des renseignements sur l'armée russe. Cette affaire tombe en plein accroissement des tensions entre la Russie et la France, Moscou étant soupçonnée d'une série d'actes de déstabilisation et désinformation et Paris se voyant reproché son soutien croissant à l'Ukraine.