Un véhicule chargé d'explosif intercepté à Aubange: trois fugitifs interpelés

Vers 01h00 du matin, un véhicule avec quatre personnes à son bord a tenté d'échapper à un contrôle routier mené dans le cadre d'une opération anti-drogue organisée sur la N81 en collaboration avec la police fédérale, les polices locales Sud-Luxembourg et Centre-Ardenne et la douane. La voiture en fuite a franchi la herse et poursuivi sa route malgré ses quatre pneus crevés, prise en chasse par plusieurs véhicules de police, avant de s'arrêter à proximité de la gare d'Aubange, explique le bourgmestre, François Kinard. Les quatre occupants ont ensuite pris la fuite à pied.

"Les policiers s'attendaient à découvrir des stupéfiants à bord du véhicule. Ils se sont rendu compte que ce dernier transportait en réalité trois kilos d'explosifs", poursuit le bourgmestre d'Aubange. Les services de déminages sont intervenus tandis qu'une vingtaine de riverains ont dû être évacués pour les besoins de l'opération. Les démineurs ont fait exploser la charge dans les bois d'Athus. Les habitants du quartier ont pu regagner leurs logements vers 04h30.