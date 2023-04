Un véhicule Mercedes-Benz sur dix est désormais électrique

Mercedes-Benz a vendu environ 3% de voitures en plus au cours du premier trimestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière. Au total, 503.500 voitures ont été écoulées, a annoncé mercredi le constructeur automobile allemand à Stuttgart.

L'entreprise a principalement bénéficié de la hausse de la demande de voitures électriques. Dans ce secteur, les ventes ont bondi de 89% pour atteindre 51.600 unités, ce qui signifie qu'une voiture sur 10 livrée sur le marché au premier trimestre était électrique. Au premier trimestre de l'année dernière, la part des voitures électriques était encore d'environ 6%.

Dans le segment des modèles très coûteux des classes S et G et des marques subsidiaires Maybach et AMG, les ventes ont augmenté de 18% pour atteindre 91.800 voitures. Les véhicules du milieu de gamme ont, eux, perdu du terrain (248.400 unités vendues, - 11%). Dans le segment d'entrée de gamme, en revanche, les ventes ont grimpé de 27% pour s'établir à 163.300 unités.