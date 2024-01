Une Alliance portuaire européenne pour lutter contre le trafic de drogue

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden avait invité ses collègues européens à Anvers pour l'occasion. Seize ports étaient également représentés, dont Varna (Bulgarie), Algeciras (Espagne), Gdansk (Pologne) et Göteborg (Suède). En outre, des organisations telles qu'Aquapol ou les associations de transport maritime et de terminaux ECSA et FEPORT étaient présentes.

Plus précisément, l'Alliance portuaire européenne soutiendra les autorités douanières et les services répressifs en leur fournissant des scanners avancés ou d'autres équipements. La nouvelle alliance souhaite promouvoir davantage la normalisation et l'échange d'informations entre les États membres européens et les acteurs privés.