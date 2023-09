Une centaine d'équipes et plus de 250.000 euros de dons pour Doc'Riders

Près de 400 cyclistes se sont élancés de Marche-en-Famenne samedi après-midi pour la 5ème édition de Doc'Riders, une course de 200km au profit de l'ONG Médecins du Monde. Une centaine d'équipes ont pris le départ de la course samedi après-midi, soit la plus forte affluence jamais enregistrée par l'événement depuis sa création en 2018, souligne-t-on du côté de l'organisation. Cette participation record permet à Doc'Riders d'atteindre pour la première fois la barre des 250.000 euros récoltés au profit de Médecins du Monde, les premiers décomptes faisant état de 256.000 euros à l'heure du départ.

Fruit d'un partenariat entre la ville de Marche-en-Famenne et l'ONG Médecin du Monde, Doc'Riders se présente comme un "défi sportif et solidaire". Les participants disposent de 24 heures pour parcourir une boucle de 200km à travers les communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Durbuy et Hotton. Pour prendre part à la course, chaque équipe doit préalablement lever des fonds d'une valeur minimale de 1.500 euros. L'argent récolté est intégralement reversé aux opérations que mène l'ONG en Belgique et à l'étranger.

Cette cinquième édition était notamment marquée par la présence parmi les participants du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, libéré en mai 2023 après 455 jours de détention en Iran. "J'ai travaillé dix ans pour Médecins du Monde, en Belgique et à l'étranger, dans des contextes comme l'Afghanistan, le Mali et le Niger. C'était important pour moi de continuer à les soutenir", a-t-il fait savoir par voie de communiqué quelques jours avant la course. "De plus, ils ont activement contribué à la campagne réclamant ma libération, notamment lors du Doc'Riders 2022. Je leur en suis profondément reconnaissant. Participer à cet événement est une manière de les remercier".