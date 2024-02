Une délégation de la FJA sera reçue au cabinet de Charles Michel dans l'après-midi

Les revendications des agriculteurs sont nombreuses et concernent les différents niveaux de pouvoir. Ce jeudi, c'est à l'Union européenne, à l'occasion du sommet qui se tient dans la capitale, qu'ils s'adressent. "Nous voulons des mesures à court et à long terme", explique M. Van Binst. En vrac, et d'urgence, ils demandent une simplification administrative et plus de souplesse dans la mise en place des mesures qui s'appliquent aux agriculteurs, notamment en matière de calendrier pour les cultures. "Nous voulons des mesures urgentes qui donnent une bouffée d'oxygène aux agriculteurs", résume le secrétaire général.

À plus long terme, c'est tout simplement un "changement de paradigme qui mette enfin l'agriculteur et ses revenus au cœur des préoccupations" de l'UE dans le cadre des discussions stratégiques en vue de la prochaine politique agricole commune (PAC) qui est souhaité. "Il faut des moyens à la hauteur des ambitions", prévient-il.