Une délégation russe à Ouagadougou pour échanger sur une coopération militaire

"Dans le domaine de la coopération militaire, on va discuter du format de la formation des élèves officiers et officiers burkinabè", a-t-il précisé.

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes qui ont fait depuis sept ans plus de 16.000 morts - civils et militaires - selon l'ONG Acled, et plus de deux millions de déplacés.

Après avoir ordonné le départ des troupes françaises de son sol en janvier, le pays a affiché son souhait de diversifier ses partenaires et s'est notamment rapproché de la Russie.