Une experte de l'ONU alarmée par la "disparition forcée" d'Alexeï Navalny

Il pourrait s'agir de son transfert vers une autre prison au régime plus strict, une procédure qui prend souvent des semaines en Russie, territoire immense maillé d'établissements pénitentiaires hérités de l'époque soviétique et qui se trouvent pour beaucoup dans des régions recluses du pays.

L'opposant a été condamné à 19 ans de prison pour "extrémisme", qu'il doit passer dans une colonie à "régime spécial", la catégorie d'établissements où les conditions de détention sont les plus rudes et qui sont d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux.

Mme Katzarova estime que les accusations d'extrémisme sont "sans fondement" et a souligné que les prisonniers risquaient de graves violations de leurs droits pendant leur transport.

L'experte indépendante, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais qui ne parle pas au nom de l'ONU, a souligné que "le terme +extrémisme+ n'a aucun fondement en droit international".

"Lorsque cela conduit à des poursuites, cela constitue une violation des droits de l'homme", a-t-elle ajouté, fustigeant "la persécution criminelle incessante de M. Navalny".

"M. Navalny et toutes les personnes arbitrairement détenues doivent être libérés immédiatement et bénéficier de recours et de réparations pour tous les préjudices subis", a-t-elle dit.