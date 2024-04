Une explosion dans une centrale hydroélectrique en Italie fait des blessés et disparus

Selon des médias italiens, cette explosion dans cette centrale située sur commune de Camugnano a fait 10 blessés, dont quatre gravement brûlés, et six personnes sont portées disparues.

Le groupe italien Enel Green Power, filiale spécialisée dans les énergies renouvelables du géant Enel, indique dans un communiqué publié par les médias locaux qu'"un incendie s'est déclaré et a touché un transformateur de la centrale hydroélectrique", assurant que "toutes les mesures de sécurité" ont été rapidement activées afin de permettre "une évacuation correcte du personnel" sur place.

Selon le responsable des pompiers de Bologne, Calogero Turturici, interviewé par une télévision locale, il y a "au moins un blessé grave et des disparus". Selon lui, il n'est pas possible dans l'immédiat de déterminer les causes de cet accident. Les locaux où s'est produite l'explosion sont partiellement inondés et remplis de fumée et donc inaccessibles dans l'immédiat, a-t-il ajouté.