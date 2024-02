Une expo sur la nouvelle vague de la BD belge au festival international de Lausanne

Intitulée "Pages d'hier, regards d'aujourd'hui de la BD belge", l'expo a été mise sur pied en collaboration avec le Centre belge de la bande dessinée. Une quinzaine d'artistes du nord et du sud du pays seront présentés au public. Les organisateurs rappellent que la Belgique reste connue pour "des personnages (de BD) iconiques, de grands artistes et des maisons d'édition prolifiques qui viennent en tête", mais estiment que la scène du Neuvième Art en Belgique "se renouvelle grâce à une nouvelle vague d'auteurs contemporains", caractérisés par un "humour piquant et des sujets de réflexion sociétaux".

"L'exposition montre les lignes de forces, les grands thèmes et les courants esthétiques de la production actuelle. La mise en valeur de la scène contemporaine sera précédée d'une contextualisation et d'un rappel historique pour situer d'une part, la place de la bande dessinée dans l'art belge et d'autre part, déterminer l'impact de la Belgique dans la production à l'échelle mondiale", précise-t-on.