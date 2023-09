Une exposition rend hommage aux marionnettes britanniques qui ont inspiré "Les Guignols"

Pendant douze ans, entre 1984 et 1996, "Spitting image" ("portrait craché" en français), s'est amusée à caricaturer les responsables politiques, les sportifs, les artistes, et même la famille royale.

Margaret Thatcher fumant le cigare ou la reine-mère caricaturée en buveuse de gin invétérée... Les marionnettes de l'émission satirique britannique "Spitting Image", qui a inspiré des programmes télévisés dans le monde entier, comme "Les Guignols de l'info" en France, font leur retour dans une exposition hommage à leur humour féroce et décapant.

L'exposition, organisée à partir de samedi à l'université de Cambridge, présente certaines marionnettes - même si la plupart ont été vendues aux enchères il y a plus de 20 ans - mais aussi des scénarios originaux, des dessins et des lettres de plaintes reçues par l'émission durant ses 18 saisons.

Au sommet de son succès, l'émission, créée par Peter Fluck et Roger Law, attirait 15 millions de téléspectateurs chaque semaine sur ITV.

"Je l'ai rencontré une fois et c'était un homme grand et plutôt beau, alors que sa marionnette était petite, grise et ennuyeuse. Elle ne lui ressemblait pas mais d'une certaine manière, elle reflétait sa nature", raconte à l'AFP John Lloyd, qui produisait l'émission.

Margaret Thatcher, prédécesseure de John Major à Downing Street, ne s'intéressait elle pas beaucoup à sa marionnette, qui la montrait en femme toute puissante, entourée d'une bande d'hommes ministres, tous faibles et maladroits.

L'ancien président américain Ronald Reagan apparaissait en idiot manquant de peu de faire éclater une guerre nucléaire, tandis que le dernier président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev arborait sur le crâne une faucille et un marteau en lieu et place de sa caractéristique, et bien réelle, tâche de naissance.