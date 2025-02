Une fusillade éclate dans une école en Suède, cinq personnes blessées dont l'auteur présumé

Fusillade dans une école à Örebro, en Suède : cinq personnes touchées, selon la police. L'opération est en cours et un important dispositif sécuritaire est déployé. Les autorités appellent la population à éviter la zone.

Les images de la scène montrent une très importante présence policière et de nombreuses ambulances et véhicules d'urgence à l'extérieur de l'école.

Selon le quotidien Aftonbladet, des tirs à l'arme automatique ont été entendus et les urgences de l'hôpital de la ville, ainsi que le service des soins intensifs, ont été réorganisées pour faire de la place pour des blessés.

Confinement

Les élèves des écoles voisines et de l'école en question ont été confinés "pour des raisons de sécurité", a précisé la police.

"Les informations faisant état de violences à Örebro sont très sérieuses. La police est sur place et l'opération bat son plein. Le gouvernement est en contact étroit avec la police et suit de près l'évolution de la situation", a déclaré le ministre de la Justice, Gunnar Strömmer, auprès de la télévision publique SVT.

"Barricadé"

"J'ai entendu des coups de feu, je me suis donc barricadé et j'attends des nouvelles. Nous avons déclenché une alarme dans l'application de sécurité et je communique avec mes collègues", a témoigné Petter Kraftling, un enseignant reclus dans l'une des écoles, auprès du site internet du syndicat des enseignants suédois Vi Lärare.

Une enquête est en cours pour "tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes".

Les écoles sont relativement épargnées par les violences en Suède, qui a en revanche connu ces dernières années des fusillades et des explosions d'engins artisanaux, qui tuent des dizaines de personnes chaque année.

Plusieurs incidents graves ont eu lieu dans des écoles ces dernières années.

En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort deux enseignants dans un lycée de la ville de Malmö, dans le sud du pays.

Deux mois plus tôt, un jeune de 16 ans a été arrêté après avoir blessé un autre élève et un enseignant avec un couteau dans une école de la petite ville de Kristianstad.

En octobre 2015, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de la ville de Trollhättan, dans l'ouest du pays, par un assaillant armé d'un sabre, qui a ensuite été tué par la police.