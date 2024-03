Une habitante de Sainte-Ode condamnée à 5 ans de prison pour tentative d'assassinat

Le soir du 22 mars 2023, la prévenue s'est présentée au domicile de l'ex-femme de son compagnon à Morhet, où celle-ci se trouvait en présence de ses deux enfants. Se voyant refuser l'entrée, la jeune femme de 33 ans a brisé la fenêtre de la porte à coups de maillet pour la déverrouiller de l'intérieur. Une scène intégralement filmée par les caméras de surveillance depuis le seuil de la maison. Une fois à l'intérieur, la prévenue a proféré des menaces de mort à l'encontre de la victime et de ses enfants avant de lui asséner un coup de maillet sur la tête.

Interpellée par la police, la Sainte-Odoise a comparu début février devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour tentative d'assassinat. Elle a alors affirmé que, fatiguée de voir son compagnon se laisser marcher sur les pieds par son ex-femme, elle s'était présentée au domicile de cette dernière pour discuter. Selon la prévenue, la situation aurait dérapé sous l'effet de l'alcool et des médicaments qu'elle avait absorbés. Partie civile et ministère public estimaient établies l'intention homicide et la préméditation, au regard notamment de la détermination avec laquelle la prévenue avait forcé la porte d'entrée, mais aussi des recherches internet préalablement effectuées sur le village de Morhet.