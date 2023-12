Une "interruption notable et généralisée de l'éducation en Ukraine", rapporte Amnesty

"La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine conduit à une interruption notable et généralisée de l'éducation en Ukraine", indique Amnesty International dans un communiqué publié lundi. Un constat basé sur de nouvelles recherches de l'ONG qui figurent dans le rapport "Ukraine: Children's education is one more casualty of Russian" ("Ukraine: L'éducation des enfants est une nouvelle victime de la Russie").