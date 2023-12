Une jeune figure du mouvement pro-démocratie de Hong Kong fuit au Royaume-Uni

Un jeune militant pro-démocratie hongkongais, Tony Chung, a annoncé vendredi s'être réfugié au Royaume-Uni, affirmant avoir vécu dans la crainte à Hong Kong depuis sa sortie de prison en juin et subi des pressions de la police pour devenir un informateur.

"Les agents de la police de la sécurité nationale continuaient à faire pression sur moi", ajoute-t-il, expliquant avoir été empêché de travailler, s'exprimer en public et obtenir une assistance juridique.

Depuis, "je craignais de sortir de chez moi, d'utiliser mon téléphone en public et d'être à nouveau arrêté", écrit-il dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux vendredi mais daté du 27 décembre.

Condamné à trois ans et demi de prison pour "sécession", il avait bénéficié d'une libération anticipée en juin dernier.

"Ils ont proposé de me rémunérer en tant qu'informateur, et m'ont incité à fournir des informations sur d'autres personnes comme preuve de ma réhabilitation et de ma volonté de coopérer".

- "Asile politique" -

Il affirme aussi avoir été longuement interrogé, toutes les deux à quatre semaines, sur ses activités et rencontres.