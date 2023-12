Une manifestation pro-palestinienne rassemble 800 personnes à Gand

Les organisateurs, la coalition gantoise pour la Palestine, entendait notamment dénoncer la situation dans la bande de Gaza où les opérations militaires israéliennes lancées le 7 octobre ont fait plus de 20.000 morts, selon le gouvernement du Hamas palestinien

"La Belgique deviendra présidente du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier et c'est une opportunité à ne pas manquer. Nous appelons notre gouvernement à agir. Les mots ne suffisent plus. Nous appelons le gouvernement belge à saisir cette opportunité et les dirigeants européens à s'unir derrière la Palestine", a déclaré l'un des intervenants.

La situation dans la bande de Gaza est inhumaine, a-t-il souligné. "La faim, les déplacements de population et le manque de services essentiels tels que l'électricité et les soins médicaux nécessitent non seulement des condamnations verbales mais aussi des actions concrètes", a ajouté cet organisateur.

D'autres discours ont également été prononcés sur la Sint-Pietersplein, en fin de manifestation, vers 17h00.