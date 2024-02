"Une mise en accusation explosive" de la vie sous le régime du Kremlin pour Amnesty

Le décès vendredi d'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, Alexeï Nalvany, "est une mise en accusation explosive et terrible de la vie sous le régime répressif et étouffant du Kremlin", estime Amnesty International. L'organisation en appelle aux Nations unies "afin qu'elles déploient leurs procédures spéciales et leurs mécanismes pour faire toute la lumière sur" sa mort.