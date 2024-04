Une mobilisation en gare et une pétition pour sauver le guichet d'Arlon

Présents sur place dès 7h, les manifestants ont profité de l'heure de pointe matinale pour interpeller les navetteurs et les inviter à signer une pétition. Leurs revendications portent notamment sur le retour aux horaires d'application avant le 1er mars. "Notre crainte est que la réduction des plages horaires ne débouche finalement sur la suppression pure et simple des guichets et qu'il n'y ait plus aucun guichet en province du Luxembourg", déclare Michaël Jacquemin, porte-parole de l'ASBL Les Amis du Rail Halanzy, soulignant le "rôle essentiel" que jouent les guichets auprès des usagers.

"Aujourd'hui, le personnel en gare est invité à diriger les navetteurs qui souhaitent renouveler leurs titres de transport vers les automates. Mais ces derniers rencontrent régulièrement des problèmes techniques. Avec une double pénalité pour les navetteurs, qui sont parfois amenés à monter à bord sans titre de transport et ne bénéficient dès lors d'aucune couverture en cas d'accident", poursuit-il.