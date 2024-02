Une nouvelle conférence sur l'aide à l'Ukraine à La Haye en avril

Les Pays-Bas organisent une nouvelle conférence internationale sur le soutien à l'Ukraine en collaboration avec la Commission européenne. Elle se tiendra le 2 avril à La Haye, plus de deux ans après l'invasion russe. De nombreux pays et organisations impliqués dans les enquêtes et les poursuites des crimes de guerre ont été invités à discuter de la poursuite de l'aide à ce pays.