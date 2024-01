Une pause sur les portraits politiques sur France TV suscite des critiques

"Les portraits ne sont pas annulés mais leur diffusion reportée. Cela ne concerne pas les journaux télévisés et les émissions politiques" mais "les émissions de programme" comme "Complément d'enquête" et "Envoyé Spécial", a précisé France Télévisions à l'AFP.

Le syndicat évoque également de "l'autocensure": "Ce moratoire est-il décidé par la direction de l'information, ou exigé par les ministères de tutelle?", a-t-il questionné vendredi dans un communiqué.

"Surtout quand on sait ce qui est en balance et dans les cartons: une enquête sur Rachida Dati (nouvelle ministre de la Culture, NDLR), un portrait de Gabriel Attal (Premier ministre) et une rediffusion de celui d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée", insiste le SNJ. Cependant, France TV rejette toute "censure" et récuse qu'un portrait de Gabriel Attal soit dans les tuyaux.

"Quelle coïncidence!", a ironisé pour sa part sur X (ex-Twitter) le président du RN Jordan Bardella, après l'annonce de cette pause. Il a fait l'objet jeudi dernier d'un "Complément d'enquête" qu'il juge "à charge".