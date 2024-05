Une première au Vatican: des employés du petit État sont en grève, voici pourquoi

Une cinquantaine d'employés des musées du Vatican ont engagé une procédure légale pour contester leurs conditions de travail et le manque de sécurité du personnel et des visiteurs, a indiqué leur avocate.

Quarante-neuf employés - dont 47 gardiens - ont adressé une mise en demeure au cardinal Fernando Vérgez Alzaga, président du Gouvernorat de l'Etat de la Cité du Vatican qui exerce le pouvoir exécutif du Saint-Siège, sous l'autorité du pape.

"Les conditions de travail portent atteinte à la dignité et la santé de chaque employé. La mauvaise gestion est manifeste, et il serait plus grave encore qu'elle soit due à la seule fin de générer davantage de profits", écrivent-ils, selon des informations révélées par le quotidien Il Corriere della Sera et confirmées par leur avocate, Laura Sgro.