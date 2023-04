Une quantité record de gaz russe importée via Zeebrugge

Une quantité record de gaz naturel liquéfié russe a été importée en Belgique via le port de Zeebrugge en mars, a indiqué mercredi l'agence Bloomberg sur base de chiffres du trafic maritime.

Les blocages de terminaux français en raison des mouvements de grève ont fait transiter davantage de gaz par Zeebrugge.

Ces quantités records démontrent en tout cas que l'Europe est toujours bel et bien dépendante du gaz russe, qui ne subit pas d'embargo malgré l'invasion de l'Ukraine. Les importations via le port flandrien en provenance des Etats-Unis et du Qatar ont elles aussi fortement augmenté.